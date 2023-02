Hrdinom Ružomberka 18-ročný talent, chváli ho aj tréner Struhár

Trnava 18. februára (TASR) - Futbalisti Ružomberka si v piatok odniesli z Trnavy všetky body. Spartak zdolali v predohrávke 20. kola Fortuna ligy 2:0.



Aktéri zápasu hodnotili duel v kontraste. „Bolo to nezaslúžené víťazstvo Ružomberka,“ povedal kapitán "andelov" Martin Mikovič. „Vedeli sme o čo hráme, prišli sme do Trnavy bodovať a nie len tak na výlet,“ poskytol protipólny pohľad na vec nezávisle od Mikoviča brankár Liptákov Dominik Ťapaj.



Spartak prestrieľal Ružomberok 25:7, na bránku mierilo z trnavskej strany deväť pokusov, z ružomberskej tri. Držanie lopty bolo 67:33, počet rohov 10:1 a počet prihrávok 443:166. V najdôležitejšom ukazovateli však dominovali hostia - Ružomberok ukázal efektivitu, strelil dva góly, zatiaľ čo Trnava nepremenila ani veľké šance. „Zase ten nešťastný Ružomberok... Opäť sme im doma nedali gól. Celý zápas ich tlačíme a z jednej šance z odrazenej lopty inkasujeme. Potom zase náš tlak a ďalší gól. Hlavička zo šestnástky, brvno a bolo 0:2. Strašne nás hnevá táto prehra, dnes by sme gól nedali asi ani do rána. Boli sme v tabuľke blízko prvých dvoch mužstiev a akurát nám prišiel do cesty Ružomberok, ktorý musíme zdolať, ak chceme hrať o špicu. Na začiatku nedáme veľkú šancu, potom máme závary pred šestnástkou, no všetko zablokovali, podržal ich brankár,“ povzdychol si Mikovič.



„Ľudia podľa mňa nemôžu nič povedať, aj sme pekne hrali, kombinovali sme, dostávali sme sa do šancí... Všetci sme sklamaní, mohli sme byť druhí. Takto musíme pozerať za seba, Podbrezová hrá so Žilinou, budeme čakať na výsledok,“ pokračoval. „Dnes som skúsil všetko, dal som na hrot Ristovskeho, potom išiel do stredu útoku Taiwo. Keď sa ani jeden z nich nepresadil, poslal som tam Paura. Mali sme vyše 70-percentné držanie lopty, stovky prihrávok. Hrotového útočníka musí byť cítiť viac pri takom dominantnom držaní lopty,“ vyjadril sa tréner Spartaka Michal Gašparík.



Ružomberok prišiel do Trnavy s hlbokým blokom. Tréner Peter Struhár nebol spokojný s výkonom tímu v prvom polčase, v kabíne cez polčas hráčom prehovoril do duše a druhá 45-minútovka už splnila jeho predstavy. Ako sám povedal, základom úspechu bola kvalitná obrana a výkon brankára Dominika Ťapaja. „V prvom polčase sme sa báli hrať dopredu, dobre sme však bránili. Niečo sa mi podarilo chytiť. Chalani mi dosť pomáhajú, aj dnes veľa striel zblokovali. Cez polčas sme si povedali, že to takto nemôže byť, nesmieme sa báť. Po zmene strán sme predviedli lepší výkon, dali sme dva góly a celkovo to bolo dobré,“ hodnotil súboj hrdina Liptákov Ťapaj.



Len 18-ročný brankár pôsobil medzi tromi žrďami ako skúsený harcovník. Pritom nastúpil len na svoj druhý ligový duel. A rovnako ako proti Michalovciam, i teraz si udržal čisté konto. „Budem sa snažiť, čo najďalej a makať na sebe,“ poznamenal mladý talent. Jeho výkon vyzdvihol aj tréner Struhár. „Bol to môj vnútorný pocit, že by mal ísť do bránky. V zápasoch vyzerá dobre, je to veľmi usilovný chalan, ktorý na sebe pracuje. Má neskutočné parametre, čo sa týka chytania a dosahov,“ pochválil Ťapaja Struhár.