Hrehorčák pomohol gólom k výhre Třinca, Roman s dvomi asistenciami

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Oceláři pod vedením slovenského trénera Borisa Žabku tak zastavili sériu troch prehier.

Praha 25. januára (TASR) - Slovenský hokejista Patrik Hrehorčák pomohol gólom k výhre Třinca nad Českými Budějovicami 2:1 v 45. kole českej extraligy. Pri oboch góloch domácich asistoval jeho krajan Miloš Roman. Oceláři pod vedením slovenského trénera Borisa Žabku tak zastavili sériu troch prehier.



Česká extraliga - 45. kolo:

HC Oceláři Třinec - Banes Motor České Budějovice 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Góly: 3. HREHORČÁK (ROMAN), 34. Cienciala (ROMAN) – 7. Štencel
