< sekcia Šport
Hrehorčák pomohol gólom k výhre Třinca, Roman s dvomi asistenciami
Oceláři pod vedením slovenského trénera Borisa Žabku tak zastavili sériu troch prehier.
Autor TASR
Praha 25. januára (TASR) - Slovenský hokejista Patrik Hrehorčák pomohol gólom k výhre Třinca nad Českými Budějovicami 2:1 v 45. kole českej extraligy. Pri oboch góloch domácich asistoval jeho krajan Miloš Roman. Oceláři pod vedením slovenského trénera Borisa Žabku tak zastavili sériu troch prehier.
Česká extraliga - 45. kolo:
HC Oceláři Třinec - Banes Motor České Budějovice 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly: 3. HREHORČÁK (ROMAN), 34. Cienciala (ROMAN) – 7. Štencel
Česká extraliga - 45. kolo:
HC Oceláři Třinec - Banes Motor České Budějovice 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly: 3. HREHORČÁK (ROMAN), 34. Cienciala (ROMAN) – 7. Štencel