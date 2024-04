Hrenák ďakoval spoluhráčom, chválil atmosféru: Bola super

Humenné 12. apríla (TASR) - Veľkou oporou slovenskej hokejovej reprezentácie v prvom prípravnom zápase pred MS bol Dávid Hrenák, ktorý zneškodnil všetkých 24 striel Švajčiarov a významne sa tak zaslúžil o víťazstvo domáceho tímu 3:0. Dvadsaťpäťročný brankár vyzdvihol po zápase obetavú hru spoluhráčov a vychválil aj divákov na štadióne v Humennom, ktorí sa postarali o vynikajúcu atmosféru.



"Cítil som sa v bránke celkom dobre. V prvom rade sa chcem poďakovať chalanom, robotu mi veľmi uľahčili, či už blokovaním striel alebo krytím krížnych prihrávok. Väčšina súperových striel bola mimo nebezpečnej zóny, za to im patrí vďaka," uviedol brankár Liberca. V zápase čelil skúseným hráčom ako Calvin Thürkauf, Gaetan Haas či Ambühl, no dokázal si udržať čistý štít. "Je to určite dobrý pocit. V hokeji má na čistom konte vždy podiel celý tím, nie je to iba o brankárovi. Som rád, že mi chalani pomohli," povedal Hrenák, ktorý dostal cenu pre najlepšieho hráča zápasu: "Samozrejme, je to pekné. Som za to rád, no ja sa na to nejako nepozerám."



V reprezentačnom A-tíme si vo svojom treťom štarte udržal premiérovo "nulu". Predtým naposledy si národný dres obliekol v apríli 2018 v prípravnom dvojzápase proti domácemu Švédsku, v ktorom reprezentácia utrpela dve vysoké prehry: "Odvtedy uplynulo veľmi veľa času a veľa vecí sa zmenilo, hlavne v hokejovom živote. Už som na tie zápasy aj zabudol. Predsa som starší, skúsenejší, takže do tohto duelu som išiel inak ako pred šiestimi rokmi. Navyše sme vyhrali, čo je dobrá bodka na koniec."



Národný tím sa prvýkrát v histórii predstavil v Humennom. Mesto pod Vihorlatom v tejto sezóne premiérovo okúsilo extraligové boje a v súčasnosti prežíva malý hokejový "boom". Vypredaný zimný štadión (3150 divákov) vytvoril vo štvrtok reprezentantom skvelú kulisu. Cenné víťazstvo oslávili hokejisti s fanúšikmi po záverečnej siréne spoločnou ďakovačkou. "Bolo to super. Vedeli sme, že tu tí fanúšikovia budú naozaj skvelí, dnes to potvrdili a patrí im za to veľká vďaka. Už sa tešíme na piatok," poznamenal Hrenák.



Premiéru v reprezentačnom A-tíme absolvoval Rayen Petrovický. Dvadsaťdvaročný syn asistenta trénera SR Róberta Petrovického sa predstavil vo štvrtej obrannej dvojici spoločne s Borisom Brinckom a debut si pochvaľoval: "Hodnotil by som to dobre. Zvíťazili sme, to je hlavné. Cítil som sa dobre, nebol som nervózny, prišiel som si to hlavne užiť. Pre mňa sú tieto zápasy obrovská škola. Som rád, ako to dopadlo." Slováci vstúpili do zápasu svižne a hneď v úvode si vypracovali dve šance. "Niektorí hráči už dlhšie nehrali zápasy, väčšina tak mala asi v úvode ľahšie nohy. Bolo vidieť, že oba tímy prišli zvíťaziť. Som rád, že sa to podarilo nám," pokračoval mladý obranca, ktorý rovnako vyzdvihol výkon brankára Hrenáka: "Chytal veľmi dobre. Je môj spolubývajúci na izbe, určite ho pochválim. Takisto musím spomenúť aj atmosféru na štadióna, bola vynikajúca. Boli sme radi, že štadión bol vypredaný. Bolo vidieť, že pre tunajších fanúšikov je to taký malý sviatok, že sem prišla reprezentácia. Sme radi, že prišli v plnej zbroji. Určite by bolo fajn, keby sa do Humenného reprezentácia niekedy v budúcnosti vrátila, na východe je to vždy také vypäté."



Ak niečo môžu slovenskí reprezentanti v piatkovom druhom prípravnom stretnutí so Švajčiarskom zlepšiť, tak sú to presilovky. Vo štvrtok nevyužili ani jednu, hráči mali často problém dostať sa či udržať v útočnom pásme. "Presilovky nám veľmi nešli, ani sme sa v nich veľmi nedostali do šancí. Ušla nám aj druhá tretina, Švajčiari v nej začali chodiť dookola, my sme boli takmer bez puku," hodnotil duel Petrovický, ktorý bojuje o svoju prvú účasť na MS: "Šanca tam je vždy. Všetci hráči, čo sme tu, máme nejakú šancu dostať sa do záverečnej nominácie. Možno ja mám menšiu, ale nerobí mi problém, ani ma to neodrádza od toho, aby som pracoval čo najlepšie."