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Hrgovič sa stal novým majstrom sveta IBF v ťažkej váhe
Itauma mal v súboji o neobsadený titul organizácie IBF najprv navrch, ale skúsenejší Chorvát si počkal na svoju šancu a počas ôsmeho kola začal lámať duel na svoju stranu.
Autor TASR
Londýn 30. augusta (TASR) - Chorvátsky boxer Filip Hrgovič sa stal novým držiteľom pásu organizácie IBF v ťažkej váhe. V súboji o titul majstra sveta zdolal Mosesa Itaumu po tom, ako Britov tím hodil v deviatom kole uterák do ringu.
Itauma mal v súboji o neobsadený titul organizácie IBF najprv navrch, ale skúsenejší Chorvát si počkal na svoju šancu a počas ôsmeho kola začal lámať duel na svoju stranu. Napokon pripravil súperovi prvú kariérnu prehru. „Bol to najlepší súper, s ktorým som bol v ringu, ale potrebuje získať skúsenosti. Viem, že som prehrával, ale v môj prospech hovorilo tempo. Zatlačil som, keď súperovi začala dochádzať energia,“ citovala 34-ročného Hrgoviča agentúra DPA.
O 13 rokov mladší Itauma sa narodil v Kežmarku, no vyrastal v Anglicku. Jeho mama pochádza zo Slovenska, otec z Nigérie.
Itauma mal v súboji o neobsadený titul organizácie IBF najprv navrch, ale skúsenejší Chorvát si počkal na svoju šancu a počas ôsmeho kola začal lámať duel na svoju stranu. Napokon pripravil súperovi prvú kariérnu prehru. „Bol to najlepší súper, s ktorým som bol v ringu, ale potrebuje získať skúsenosti. Viem, že som prehrával, ale v môj prospech hovorilo tempo. Zatlačil som, keď súperovi začala dochádzať energia,“ citovala 34-ročného Hrgoviča agentúra DPA.
O 13 rokov mladší Itauma sa narodil v Kežmarku, no vyrastal v Anglicku. Jeho mama pochádza zo Slovenska, otec z Nigérie.