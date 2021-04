Hrivík a Cehlárik končia v Leksande a menia pôsobisko

Leksand 21. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví útočníci Marek Hrivík a Peter Cehlárik nebudú pokračovať vo švédskom klube Leksand IF. Podľa vyjadrenia klubu na oficiálnej stránke obaja využili výstupnú klauzulu v zmluvách a po individuálne vydarenej sezóne zmenia pôsobisko.



V klube nepočítajú ani s ďalšími šiestimi hráčmi, ktorým sa však skončili kontrakty po sezóne 2020/2021. Pre Hrivíka bol skončený ročník druhý v Leksande. V základnej časti získal 51 kanadských bodov za 14 gólov a 37 asistencií, čím sa stal najproduktívnejším hráčom celej súťaže. Zároveň dosiahol aj najlepší bodový priemer na zápas (1,16).



Cehlárik, ktorý do Švédska zamieril pred sezónou 2020/2021, nazbieral 40 kanadských bodov a s 20 gólmi bol najlepší strelec tímu. "Sú to hráči, ktorí sa v Leksande prezentovali vynikajúcimi výkonmi a chcem sa im poďakovať za pôsobenie v našom klube," povedal generálny manažér Thomas Johansson.