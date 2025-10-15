Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hrivík a Kňažko pomohli k víťazstvu Vítkovíc, skóroval aj Čajkovič

Na snímke Marek Hrivík (Vítkovice). Foto: TASR - Ján Krošlák

Slovenský brankár v službách Litvínova Matej Tomek striedal už v 10. minúte po tom, ako inkasoval štyri góly.

Ostrava 15. októbra (TASR) - Traja slovenskí hokejisti sa bodovo presadili v stredajšej predohrávke 16. kola českej extraligy medzi Vítkovicami a Litvínovom. Domáci kapitán Marek Hrivík prispel k suverénnemu víťazstvu ostravského tímu 8:2 gólom a asistenciou, jedným presným zásahom prispel Samuel Kňažko. Za hostí skóroval Maxim Čajkovič.

Slovenský brankár v službách Litvínova Matej Tomek striedal už v 10. minúte po tom, ako inkasoval štyri góly. Za hostí nedohral zápas kapitán Matúš Sukeľ, v 11. minúte dostal trest na 5 minút + DKZ za napadnutie.



Česká extraliga - predohrávka 16. kola:

HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov 8:2 (5:1, 3:0, 0:1)

Góly: 5. HRIVÍK, 8. Maciaš, 9. Kalus, 10. Lednický (HRIVÍK), 13. Abdul, 23. Hauser, 25. Hanzl, 26. KŇAŽKO - 18. ČAJKOVIČ, 57. Pištěk

/M. Tomek (Litvínov) chytal do 10. minúty/
.

