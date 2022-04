Hrivík a Rybár medailami pokrstili knižnú pamätnicu z Pekingu 2022

Bratislava 13. apríla (TASR) - Bronzoví hokejisti Marek Hrivík a Patrik Rybár v stredu pokrstili poklepaním svojími medailami knižnú pamätnicu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) z XXIV. zimných olympijských hier - PEKING 2022.



Slovensko získalo na druhých "pandemických" hrách po sebe dva cenné kovy. O zlato v slalome sa postarala najväčšia hviezda výpravy Petra Vlhová, senzačný bronz pridali na turnaji, na ktorom druhýkrát po sebe neštartovali hráči z NHL, hokejisti. "Všetkých nás trochu mrzelo, že sme hneď po olympiáde museli odísť a nemohli sme si to patrične užiť. Verím, že touto akciou sa začne niečo, aby sme si to pripomenuli a budeme sa z toho všetci tešiť. Bolo veľmi náročné sa z tej eufórie vrátiť do klubu a do toho všetkého. Keď je už taký veľký vrchol sezóny a potom treba ešte stále hrať, je to náročné. Človek sa už tak teší, aby prišiel domov a užil si úspech," povedal kapitán bronzového tímu Hrivík.



Pri slávnostnom krste si na radostné momenty z Pekingu zaspomínal aj Rybár, ktorý odštartoval ako slovenská trojka, no nakoniec ho vyhlásili za najlepšieho brankára turnaja. "Rád čítam knihy, rád sa vzdelávam a spoznávam nové veci. Som rád, že sa niečo takéto robí, nikdy som o tom nevedel a teraz som zistil, že pamätnica je po každej olympiáde. Budem veľmi rád, keď si ju prečítam.Tie spomienky sa vynoria, pretože po olympiáde som na to musel rýchlo zabudnúť, ísť do klubu a sústrediť sa na to, čo tam je. Teraz sa mi to trošku vynorilo, no zase musíme dopadnúť na zem a sústrediť sa na to, čo prichádza. Máme pred nami ťažké majstrovstvá a budú veľké očakávania. Uvidíme, ako sa ten tím vyskladá, chceme odohrať dobré zápasy, aby boli diváci a ľudia na Slovensku spokojní," povedal. Jeden z hrdinov olympijského tímu figuruje aj v úvodnej nominácii na MS spolu s ďalšími šiestimi medailistami z Pekingu.



Na krste vo Výstavnej sieni Vladimíra Černušáka, stálej expozícii Slovenského olympijského a športového múzea, sa zúčastnili aj viacerí z autorov textov a fotografií, ktoré pochádzajú aj od fotoreportérov TASR, autori vizuálnej stránky publikácie aj zástupcovia SOŠV.



Okrem krstu knihy sa odovzdávali aj vyznamenania SOŠV za rok 2020. Oceňovanie sa oneskorilo pre pandémiu koronavírusu. Cenu dostali dlhoroční novinári Ivor Lehoťan, Michal Zeman, Pavol Komár a Peter Hanák. Cenu Štefana Mašlonku, ktorú za najlepšie tlačové služby každoročne udeľuje Klub športových redaktorov, získal organizačný výbor majstrovstiev sveta 2021 vo vodnom slalome a zjazde v Čunove. Cenu odovzdal Tomáš Grosmann, niekdajší dlhoročný predseda KŠR.