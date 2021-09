Hrivík bodoval pri premiére v drese Torpeda, asistoval aj Hudáček

KHL - štvrtok:

Severstaľ Čerepovec - SKA Petrohrad 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Góly: 5. Rooba, 31. Stenqvist - 2. Marčenko, 46. Händemark, 55. Vey



Lokomotiv Jaroslavľ - Dinamo Riga 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Góly: 13. Rafikov, 28. Osipov, 43. Kudrjavcev - 3. Červený, 10. Cibuskis



Ak Bars Kazaň - Jokerit Helsinki 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Góly: 8. Paňukov, 19. Weal, 35. Dyňak



Neftechimik Nižnekamsk - Červená hviezda Kchun-lun 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Góly: 16. Puzanov, 20. Chajrullin, 21. Bikmullin (L. HUDÁČEK), 58. Poriadin, 60. Sexton - 56. Foo



Torpedo Nižnij Novgorod - Viťaz Moskovská oblasť 3:6 (2:2, 0:1, 1:3)

Góly: 17. Zaar, 20. Martynov, 52. Zaar (HRIVÍK) - 6. a 55. Audette, 34. a 54. Indrašis, 13. Aaltonen, 58. Malychin



HK Soči - Amur Chabarovsk 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Góly: 4. Nikolajev, 7. Vicharev, 29. Pilipenko (BAKOŠ), 52. BAKOŠ



Spartak Moskva - Admiral Vladivostok 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Góly: 21. Chochlačov, 31. Pettersson, 50. Lehterä, 51. Heed - 56. Rih. Bukarts



Moskva 2. septembra (TASR) - Slovenskému hokejistovi Martinovi Bakošovi sa vydaril premiérový zápas v novej sezóne KHL. Vo štvrtok pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu HK Soči nad Amurom Chabarovsk 4:0.Tridsaťjedenročný útočník najprv asistoval v polovici stretnutia pri treťom zásahu Kirilla Pilipenka a v 52. minúte gólom spečatil triumf domáceho tímu. Bakoš tak bodovo ozdobil svoj návrat do Soči. Do klubu sa vrátil po pôsobeniach vo Vladivostoku a Spartaku Moskva. Za Soči už predtým hral aj v sezóne 2018/2019.Marek Hrivík bodoval pri svojej premiére v KHL. V prvom súťažnom zápase v drese Torpeda Nižnij Novgorod si pripísal asistenciu, no jeho tím prehral doma s Viťazom Moskovská oblasť 3:6. Tridsaťročný Hrivík nastúpil ako center druhého útoku Torpeda a v 52. minúte asistoval pri góle Daniela Zaara.Bod za asistenciu zaznamenal vo štvrtok aj Libor Hudáček, ktorý prispel k víťaznému štartu Neftechimiku Nižnekamsk v novej sezóne. Nad Červenou hviezdou Kchun-lun vyhral 5:1. Severstaľ Čerepovec v zostave so slovenským útočníkom Adamom Liškom prehral s favorizovaným SKA Petrohrad 2:3.