Slovákov v dvojzápase proti Švajčiarsku povedie ako kapitán Hrivík

Program prípravného dvojzápasu:



piatok 14. apríla o 19.45 Švajčiarsko - SLOVENSKO /Visp/



sobota 15. apríla o 17.00 Švajčiarsko - SLOVENSKO /Porrentruy/



Visp 14. marca (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu povedie ako kapitán v úvodných prípravných zápasoch pred MS vo Švajčiarsku Marek Hrivík a jeho asistenti sú Peter Cehlárik a Martin Gernát. Informovala o tom webstránka hockeyslovakia.sk.Zverenci trénera Craiga Ramsayho odštartovali prípravu piatkovým duelom proti vo Vispe (19.45 h). V sobotu nastúpia proti rovnakému súperovi v mestečku Porrentruy (17.00 h).Slováci sa presunuli do tradičného dejiska prípravných duelov so Švajčiarskom, mestečka Visp, po hodinu a pol trvajúcom lete z Viedne do Zürichu. Potom absolvovali vyše trojhodinovú cestu.povedal po tréningu Cehlárik. Doplnil ho asistent trénera Andrej Podkonický:Do Švajčiarska odletelo 23 hráčov. V kádri trénera Ramsayho chýba Andrej Kollár.vysvetlil Podkonický. V prvom zápase proti výberu skúseného trénera Patricka Fischera sa do bránky postaví Samuel Hlavaj, na striedačke bude pripravený Matej Tomek.uviedol Podkonický, ktorého doplnil Cehlárik: