Hrivík lídrom tímu v bodovaní, najviac minút odohral Sukeľ

Štatistiky Slovákov na hokejových MS 2023 (Riga/Tampere)



Marek Hrivík 7 2 4 6 2 -1 23 8,70 129:55 18:33



Richard Pánik 7 3 2 5 2 +1 16 18,75 128:49 18:24



Peter Cehlárik 5 2 2 4 2 +2 13 15,38 75:18 15:03



Pavol Regenda 7 2 2 4 2 +2 17 11,76 123:02 17:34



Patrik Koch 7 1 3 4 4 +2 9 11,11 127:01 18:08



Samuel Kňažko 7 0 3 3 2 -1 3 0 128:14 18:19



Róbert Lantoši 6 1 1 2 0 +1 12 8,33 79:41 13:16



Mislav Rosandič 7 1 1 2 25 +1 8 12,50 94:17 13:28



Michal Ivan 7 0 2 2 2 +1 6 0 118:21 16:54



Andrej Kudrna 4 1 0 1 0 +2 11 9,09 57:37 14:24



Martin Chromiak 5 1 0 1 0 -3 5 20,00 51:13 10:14



Matúš Sukeľ 7 1 0 1 0 +2 12 8,33 138:12 19:44



Oliver Okuliar 6 0 1 1 6 -1 9 0 68:29 11:24



František Gajdoš 7 0 1 1 0 0 3 0 72:26 10:20



Miloš Kelemen 7 0 1 1 2 -1 13 0 108:51 15:33



Viliam Čacho 7 0 1 1 4 -1 9 0 78:27 11:12



Libor Hudáček 7 0 1 1 33 +1 23 0 113:30 16:12



Mário Lunter 4 0 0 0 2 -1 0 0 39:45 9:56



Šimon Nemec 5 0 0 0 4 +2 11 0 107:47 21:33



Mário Grman 6 0 0 0 2 +1 3 0 79:45 13:17



Alex Tamáši 6 0 0 0 2 -4 6 0 68:54 11:29



Adam Jánošík 7 0 0 0 4 -1 5 0 87:14 12:27







Stanislav Škorvánek 4 238:39 5 103 95,37 1,26



Samuel Hlavaj 3 189:05 7 96 93,20 2,22







/pozn.: za menom hráča nasleduje počet odohratých zápasov, gólov, asistencií, kanadských bodov, trestných minút, +/- bodov, striel na bránku, úspešnosť streľby, celkový odohratý čas a priemerný čas v zápase. Za menom brankára nasleduje počet odohratých zápasov, odchytaných minút, inkasovaných gólov, zákrokov, percentuálna úspešnosť zákrokov, priemer gólov na zápas/

Riga/Tampere 24. mája (TASR) - Kapitán Marek Hrivík bol najproduktívnejší slovenský hokejista na MS 2023 v Rige a Tampere. V siedmich zápasoch získal šesť kanadských bodov za dva góly a štyri asistencie. Tri góly mal na konte ako jediný z tímu Richard Pánik, spolu nazbieral päť bodov. Štyri body pribudli na konto Petra Cehlárika, Pavla Regendu a Patrika Kocha.Hrivík bol spolu s Liborom Hudáčkom aj najaktívnejší strelec s 23 pokusmi na bránku, Hudáček sa však gólovo nepresadil ani raz. Najviac času spomedzi korčuliarov strávil na ľade Matúš Sukeľ s celkovou minutážou 138:12 v siedmich stretnutiach. Najvyťažovanejší však bol obranca Šimon Nemec, v piatich vystúpeniach bol v hre priemerne 21:33 min na zápas.Päť z 22 hráčov skončilo s nulou na bodovom konte - popri Nemcovi aj Mário Lunter, Mário Grman, Alex Tamáši a Adam Jánošík. V hodnotení plus/mínus boli s dvoma pluskami najúspešnejší Cehlárik, Regenda, Sukeľ, Koch, Nemec a Andrej Kudrna. Najhoršie v tejto štatistike obstáli Alex Tamáši (-4) a Martin Chromiak (-3). Hudáček bol s 33 trestnými minútami najvylučovanejší hráč pred Mislavom Rosandičom (25), obaja na šampionáte inkasovali trest do konca zápasu.Slovenskí brankári sa v percentuálnej úspešnosti zákrokov dostali nad 90-percentnú hranicu. Stanislav Škorvánek sa v štyroch stretnutiach vyšplhal na 95,37 percenta s priemerom 1,26 inkasovaného gólu, Samuel Hlavaj v troch dueloch na hodnotu 93,20 percenta. Do hry vôbec nezasiahol tretí brankár Dominik Riečický.Slováci sa zo základnej B-skupiny v Rige neprebojovali do štvrťfinále, v tabuľke obsadili piate miesto.