Hrivík o góle Červenku: „Musíme to rešpektovať“
Slovenskí hokejisti nehrali v zápase ani jednu presilovku, aj to bol podľa Hrivíka jeden z kľúčových aspektov duelu.
Autor TASR
Fribourg 23. mája (TASR) - Kapitán slovenských hokejistov Marek Hrivík bol tak ako jeho spoluhráči hrdý na výkon tímu v zápase proti Česku na MS vo Švajčiarsku. Mrzelo ho však, že napriek streleckej prevahe nestrelili Slováci viac gólov a prehra 2:3 bola nielen z jeho pohľadu veľmi trpká.
Hrivík v zápase skóroval, no jeho gól body nepriniesol. „Myslím si, že sme hrali dobre. Vytvárali sme si šance, ale škoda, že nám to tam najmä v tretej tretine nepadlo. Tam sme mali viacero príležitostí skórovať a je veľká škoda, že nám to ušlo. Verím, že v ďalšom stretnutí budeme v koncovke úspešnejší,“ povedal kapitán SR.
Tretí gól dali Česi po situácii, keď sa puk za Hlavajov chrbát dostal od korčule Červenku. Arbitri si situáciu pozreli aj na videu, napokon ho uznali. „Neviem presne ako znie to pravidlo, ale Červenka je šikovný hráč, dokazuje to celú kariéru a asi vedel, čo má robiť. Bohužiaľ rozhodcovia gól uznali, musíme to rešpektovať," konštatoval Hrivík.
Slovenskí hokejisti nehrali v zápase ani jednu presilovku, aj to bol podľa Hrivíka jeden z kľúčových aspektov duelu: „Presilovka by nám určite pomohla, možno by aj zmenila priebeh zápasu. Ale bohužiaľ sme ju nedostali a teraz s tým už nič nespravíme.“
Kapitána Slovákov mrzela prvá prehra na šampionáte, ale výkon tímu bol sľubný. „Boli sme na dobrej vlne po dobrom stretnutí s Dánmi. Chceli sme na neho nadviazať, z určitej časti to tak aj bolo. Ale bohužiaľ nám chýbalo trošku šťastia v koncovke, mohol to byť zaujímavejší zápas.“
Zverenci Vladimíra Országha sa v ďalšom zápase stretnú už v nedeľu proti Kanade, zámorský výber patrí medzi top favoritov turnaja. „Tento turnaj je ťažký, my nemôžeme nikoho podceniť a ani sa pozerať na to, že nejaký tím nie je vo forme. Kanada nastúpi vo veľkom a pôjde o veľmi náročný zápas,“ uzavrel skúsený útočník.
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek /
