Hrivík predĺžil zmluvu s Leksandom do roku 2026: Chcem pomôcť k titulu

Leksand 17. júna (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marek Hrivík sa dohodol so švédskym klubom Leksands IF na zmluve do konca sezóny 2025/2026.



Hrivík prvýkrát prišiel do Leksandu v lete 2019 a v jeho drese absolvoval dve individuálne vydarené sezóny. Pred ročníkom 2021/2022 zamieril do KHL a v drese klubu Torpedo Nižnij Novgorod odohral 44 zápasov. V pozícii kapitána doviedol Slovensko k bronzovým medailám na ZOH v Pekingu a po olympiáde sa vrátil do Leksandu.



Tridsaťročný Hrivík nastúpi za Leksand v záujme nižších daní až na prelome septembra a októbra. "Som veľmi rád, že dohoda je pripravená, a teším sa, že budem súčasť tímu v nasledujúcich štyroch rokoch. Myslím si, že tím aj celá organizácia sú na ceste k úspechu a chcem im pomôcť k švédskemu titulu. Zostať v klube, v ktorom vnímam najlepších fanúšikov a veľa príjemných ľudí, bola pre mňa jednoduchá voľba," povedal Hrivík. "Marek je jeden z najlepších stredných útočníkov v Európe a zaviazať si ho na dlhší čas je naozaj dobrý pocit," dodal generálny manažér Thomas Johansson pre klubovú stránku.