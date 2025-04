Hrivík sa dohodol na zmluve s Vítkovicami

Vítkovice 25. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Marek Hrivík bude v novej sezóne hrať za Vítkovice. Do českej najvyššej súťaže sa presunie po šiestich rokoch, ktoré strávil vo švédskom Leksande. So svojím bývalým zamestnávateľom sa nedávno dohodol na predčasnom ukončení zmluvy.



Na severe Európy mu najlepšie vyšla sezóna 2020/21, v tomto ročníku bol najproduktívnejší hráč súťaže a vyhlásili ho aj za najlepšieho hráča ligy. „Ide o skúseného a komplexného útočníka, ktorý podával stabilné výkony na medzinárodnej úrovni, či už v reprezentácii Slovenska, alebo vo švédskej SHL, kde patril roky k základným kameňom tímu Leksands IF. Je to hráč s výborným pohybom, citom pre hru. Veríme, že jeho vodcovské schopnosti a hernú inteligenciu,“ uviedol na klubovom webe tréner Václav Varaďa.



Hrivík si obliekol dres Slovenska na štyroch svetových šampionátoch a na olympijských hrách v Pekingu doviedol tím s kapitánskym céčkom na hrudi k bronzovým medailám. Na blížiacich sa MS vo Švédsku však nebude, generálnemu manažérovi reprezentácie Miroslavovi Šatanovi sa ospravedlnil. „Verím, že ten projekt, ktorý sa vo Vítkoviciach pod trénerom Varaďom buduje, má veľký potenciál, takže nad jeho ponukou som nemusel príliš váhať. Od kamarátov, ktorí vo Vítkoviciach pôsobia, alebo pôsobili, mám na klub len dobré referencie. Teším sa samozrejme aj na ostravských fanúšikov a na samotné mesto,“ povedal Hrivík.