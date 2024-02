Hrivík skóroval v oslabení, Leksand však prehral piatykrát za sebou

Štokholm 15. februára (TASR) - Slovenský hokejista Marek Hrivík zaznamenal gól vo štvrtkovom zápase švédskej SHL, no jeho tímu body nepriniesol. Leksand prehral piatykrát za sebou, keď podľahol Färjestadu 1:4.



Tridsaťdvaročný útočník sa presadil v 13. minúte počas oslabenia a poslal Leksand do vedenia 1:0. Bol to jeho trinásty gól v prebiehajúcej sezóne, má na konte aj deväť asistencií. V ďalšom priebehu duelu však skóroval už len Färjestad, ktorý sa dostal na priebežné prvé miesto.



Hrivíkov krajan a spoluhráč Peter Cehlárik nebodoval. Celkom nastúpil v 42 stretnutiach a má bilanciu 13 gólov a 19 asistencií. Leksandu patrí siedma priečka v tabuľke.