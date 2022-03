Hrivík strelil hetrik, no jeho Leksand prehral s Brynäsom

Švédska liga - výsledky:

Brynäs - Leksand 5:4 pp

/HRIVÍK za hostí 3+0/,



Färjestad - Växjö 2:3 pp,



Frölunda - Linköping 3:1,



Lulea - Malmö 3:0,



Örebro - Skelleftea 3:1,



Oskarshamn - Djurgarden Štokholm 3:2,



Timra - Rögle 0:2



Štokholm 24. marca (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marek Hrivík strelil hetrik vo štvrtkovom zápase švédskej hokejovej ligy, no jeho Leksand prehral na ľade Brynäsu 4:5 po predĺžení.Pre bronzového medailistu zo ZOH v Pekingu to boli prvé góly po návrate do švédskeho klubu z Torpeda Nižnij Novgorod. V doterajších desiatich stretnutiach zaznamenal tri asistencie. Domáci viedli po 1. tretine už 4:0, no Hrivík naštartoval hostí v 37. minúte, keď znížil na 1:4, v 45. upravil na 3:4 a dvanásť sekúnd pred koncom riadneho času vyrovnal. V predĺžení rozhodol o triumfe domácich Anton Rödin.