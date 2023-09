Hrivík strelil prvý gól sezóny vo švédskej SHL

Bratislava 14. septembra (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Marek Hrivík sa stal autorom prvého gólu nového ročníka najvyššej švédskej súťaže. Tridsaťdvaročný útočník sa presadil po 96 sekundách zápasu SHL medzi Leksand IF a Örebro HK. Jeho gól však nezabránil prehre Leksandu 3:5.



V drese domácich nastúpil aj ďalší Slovák Peter Cehlárik. Bol najvyťažovanejší hráč na ľade (26:41 min), no do štatistík si zapísal iba dva mínusové body.