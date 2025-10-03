< sekcia Šport
Hrivík v nájazdoch zariadil výhru Vítkovíc
Víťazná séria Třinca sa skončila na piatich dueloch. Za domácich skóroval v nájazdoch slovenský útočník Libor Hudáček, no jeho gól nestačil.
Autor TASR,aktualizované
Praha 3. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Marek Hrivík mal výraznú zásluhu na víťazstve Vítkovíc na ľade Třinca 5:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch v piatkovom 11. kole českej extraligy. Tridsaťštyriročný útočník v treťom dejstve duelu strelil kontaktný gól na priebežných 3:4, v nájazdovej lotérii dvoma presnými zásahmi zariadil extrabod pre tím z Ostravy.
Víťazná séria Třinca sa skončila na piatich dueloch. Za domácich skóroval v nájazdoch slovenský útočník Libor Hudáček, no jeho gól nestačil. Za hostí sa do štatistík zapísali asistenciou aj obranca Samuel Kňažko a útočník Matej Kašlík.
Pozíciu lídra tabuľky si upevnili České Budějovice, ktoré zvíťazili na ľade Mladej Boleslavi 4:3. V drese hostí si pripísal svoj 12. bod v novom ročníku slovenský útočník Róbert Lantoši, ktorý asistoval pri otváracom góle Jana Ordoša v 13. minúte. České Budějovice ťahá dánsky útočník Nick Olesen, ktorý získal dva body v štvrtom stretnutí za sebou a s 19 bodmi (7+12) je suverénne najproduktívnejší hráč súťaže pred tímovým spoluhráčom Lantošim.
Jediný gól padol v Olomouci, kde víťazstvo Liberca 1:0 zariadil v druhej minúte slovenský útočník Martin Faško-Rudáš, ktorý sa strelecky presadil druhýkrát v sezóne.
Presným zásahom do siete Karlových Varov sa podieľal na triumfe Pardubíc slovenský útočník Miloš Kelemen. Dvoma gólmi sa k nemu pridal kapitán Roman Červenka a „pernikári“ brali tri body zo západu Čiech po výsledku 3:0.
Strelecká listina mala slovenskú stopu aj v hlavnom meste. Sparta v domácom prostredí nestrelila ani gól a podľahla Mountfieldu Hradec Králové 0:2. Za hostí sa presadil Alex Tamáši, asistenciu pri jeho góle mal obranca Dávid Mudrák.
Česká extraliga - 11. kolo:
HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Gól: 2. FAŠKO-RUDÁŠ
HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Góly: 40. a 58. Červenka, 18. KELEMEN
HC Kometa Brno - Rytíři Kladno 3:4 pp a sn (0:1, 3:0, 0:2 - 0:0, 0:1)
Góly: 25. Stránský, 33. Chludil (ĎALOGA), 35. Zbořil - 12. Pietroniro, 45. Forman, 51. Audette (Robins, Ojamäki). Rozhodujúci sam. nájazd: Klima
HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Góly: 29. Nenonen, 39. TAMÁŠI (MUDRÁK)
HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 4:5 pp a sn (2:1, 1:1, 1:2 - 0:0, 0:1)
Góly: 1.a 36. O. Kovařčík, 4. Jank, 47. Kurovský - 13. Nellis, 24. Hanzl (KŇAŽKO), 49. HRIVÍK, 51. Abdul. Rozhodujúci sam. nájazd: HRIVÍK
HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Góly: 35. Koblasa (GAJDOŠ) - 41. Simon, 60. Strnad
BK Mladá Boleslav - Motor České Budějovice 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)
Góly: 25. a 44. Fořt, 36. Buchtele - 13. Ordoš (LANTOŠI), 31. Ordoš (KAŠLÍK), 38. Olesen, 43. Pýcha
