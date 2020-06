Hrnčár a Höger sa po vypršaní zmlúv 30. júna rozlúčia s AS Trenčín

Trenčín 28. júna (TASR) - Tréneri futbalistov AS Trenčín Norbert Hrnčár a Richard Höger nebudú pokračovať v klube po tom, čo im 30. júna vypršia zmluvy. Do konca dohrávanej sezóny 2019/2020 povedie Trenčanov doterajší asistent Juraj Ančič. Zvyšok realizačného tímu sa do konca ročníka nebude meniť.



"Aj touto cestou chceme dvojici odchádzajúcich kormidelníkov poďakovať za prácu, ktorú počas tohto ročníka odviedli v AS Trenčín," uvádza sa na oficiálnom webe klubu. Hrnčár prevzal lavičku Trenčína vlani v októbri po Matthiasovi Kohlerovi.



Trenčín odohrá do konca sezóny ešte dva zápasy, 4. júla so Sereďou a 11. júla s Nitrou. V skupine o udržanie si už zaistil prvé miesto.