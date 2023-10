Hrnčár povedie prvoligový Frýdek-Místek, asistentom bude Jozef Daňo

Frýdek-Místek 16. októbra (TASR) - Slovenský hokejový tréner Martin Hrnčár povedie český prvoligový HC Frýdek-Místek. Asistentom štyridsaťdeväťročného kouča bude jeho krajan Jozef Daňo, ktorý v klube pôsobí na tejto pozícii od sezóny 2018/2019.



"Dôležitým faktorom, prečo som sa rozhodol akceptovať ponuku, bolo, že Frýdek-Místek je súčasťou organizácie HC Oceláři Třinec, ktorý je v uplynulých rokoch najúspešnejší český klub. Je pre mňa česť, že prišla ponuka z takej úspešnej adresy," uviedol Hrnčár v rozhovore pre oficiálny klubový web.



Hrnčár po boku skúseného Ernesta Bokroša viedol v uplynulom ročníku v Tipos extralige MHk 32 Liptovský Mikuláš. Liptáci sa dokázali udržať v najvyššej slovenskej súťaži a v závere základnej časti siahali aj na účasť v predkole play off. V poslednom kole ZČ však potrebovali zdolať HK Nitra o dva góly, no zvíťazili iba 1:0, čo ich stálo účasť v ďalšej fáze. Pre Hrnčára pôjde o prvú trénerskú skúsenosť s českým hokejom. Klub preberá v neľahkej situácii na úplnom chvoste Chance ligy. "Súčasné umiestnenie nekorešponduje s ambíciami. Tím jednoznačne patrí do vyšších poschodí tabuľky," dodal bývalý tréner Nových Zámkov, Popradu či mládežníckych reprezentačných výberov SR.