Hrnčár prispel k remíze Denderu svojím prvým ligovým gólom v sezóne
Autor TASR
7. marca (TASR) - Slovenský futbalista David Hrnčár si otvoril strelecký účet v prebiehajúcej sezóne belgickej Jupiler League. Dvadsaťosemročný krajný univerzál skóroval v drese Denderu pri remíze 2:2 proti Charleroi v sobotnom stretnutí 28. kola. V 39. minúte poslal domácich do vedenia 2:1, ale hostia napriek nepremenenej penalte dokázali vyrovnať v 78. minúte.
Hrnčár nastúpil v základnej zostave Denderu prvýkrát od 14. januára, kedy dostal šancu v pohári. V ňom si dávnejšie pripísal svoj prvý súťažný gól v tomto ročníku. V lige je Dender priebežne na poslednej priečke.
