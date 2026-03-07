Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hrnčár prispel k remíze Denderu svojím prvým ligovým gólom v sezóne

Na snímke zľava Dávid Hrnčár (ŠK Slovan Bratislava). Foto: TASR - Dano Veselský

Hrnčár nastúpil v základnej zostave Denderu prvýkrát od 14. januára, kedy dostal šancu v pohári.

Autor TASR
7. marca (TASR) - Slovenský futbalista David Hrnčár si otvoril strelecký účet v prebiehajúcej sezóne belgickej Jupiler League. Dvadsaťosemročný krajný univerzál skóroval v drese Denderu pri remíze 2:2 proti Charleroi v sobotnom stretnutí 28. kola. V 39. minúte poslal domácich do vedenia 2:1, ale hostia napriek nepremenenej penalte dokázali vyrovnať v 78. minúte.

Hrnčár nastúpil v základnej zostave Denderu prvýkrát od 14. januára, kedy dostal šancu v pohári. V ňom si dávnejšie pripísal svoj prvý súťažný gól v tomto ročníku. V lige je Dender priebežne na poslednej priečke.
