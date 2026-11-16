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Hrnčár sa stal novým trénerom Michaloviec

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Na snímke tréner Martin Hrnčár počas druhého kola hokejovej Tipos extraligy HK Poprad - HK Nitra 18. septembra 2022 v Poprade. Foto: TASR - František Iván

Hrnčár nahradil vo funkcii Jakuba Ručkaya, s ktorým klub ukončil spoluprácu 1. novembra po vzájomnej dohode.

Autor TASR
,aktualizované 
Michalovce 16. novembra (TASR) - Martin Hrnčár sa stal novým trénerov hokejistov HK Dukla Michalovce. Účastník Tipsport ligy o tom v pondelok informoval na svojej oficiálnej stránke.

Päťdesiatdvaročný Hrnčár v minulosti viedol mládežnícke reprezentácie Slovenska a pôsobil tiež na striedačkách Nových Zámkov, Popradu či Liptovského Mikuláša. Skúsenosti získal aj v druhej českej lige, kde takmer dve sezóny trénoval HC Frýdek-Místek. V minulej sezóne pôsobil ako hlavný kouč MHA Martin. „Do Michaloviec tak prichádza tréner so skúsenosťami zo slovenského aj českého hokejového prostredia, ktorý bude viesť Duklu v ďalšej časti sezóny,“ uviedli Michalovce v oficiálnom vyhlásení.

Hrnčár nahradil vo funkcii Jakuba Ručkaya, s ktorým klub ukončil spoluprácu 1. novembra po vzájomnej dohode. Mužstvo dočasne prebral jeho asistent Marek Bartánus. Michalovciam patrí po 19 zápasoch v tabuľke desiata priečka.
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