Hrnka a Bača budú obliekať dres Nitry aj v nasledujúcom ročníku
Nitriansky odchovanec Hrnka je pevným členom zostavy od sezóne 2019/20, kedy sa vrátil späť pod Zobor.
Autor TASR
Nitra 8. marca (TASR) - Vedenie hokejového klubu HK Nitra sa dohodlo na nových zmluvách s dvojicou Tomáš Hrnka a Matej Bača. Tridsaťštyriročný center Hrnka a o štyri roky mladší obranca Bača budú súčasťou kádra čerstvého víťaza základnej časti Tipsport ligy aj v nasledujúcom ročníku 2026/27. Klub o tom informoval na svojom oficiálnom webe hknitra.sk.
Nitriansky odchovanec Hrnka je pevným členom zostavy od sezóne 2019/20, kedy sa vrátil späť pod Zobor. Štvornásobný víťaz najvyššej slovenskej súťaže odohral v prebiehajúcej sezóne 39 zápasov, v ktorých nazbieral 24 bodov za 12 gólov a rovnaký počet asistencií. Počas neprítomnosti kapitána Branislava Mezeia viedol tím s „céčkom“ na drese.
Bača pôsobí v Nitre od ročníka 2023/24, v ktorom získali Nitrania svoj druhý majstrovský titul v histórii. V prebiehajúcej sezóne nastúpil Bača na 42 stretnutí s bilanciou gól a tri asistencie.
