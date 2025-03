Hrnka predĺžil zmluvu s HK Nitra pre nasledujúcu sezónu 2025/2026

Nitra 16. marca (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Hrnka sa dohodol s materským klubom HK Nitra na predĺžení zmluvy pre nasledujúcu sezónu 2025/2026. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Budúca sezóna bude pre 33-ročného centra už deviata v nitrianskom drese. V základnej časti prebiehajúceho ročníka 2024/2025 nastúpil do 46 zápasov, v ktorých nazbieral 27 kanadských bodov za 11 gólov a 16 asistencií. "V Nitre máme zázemie, postavili sme si tu dom, máme druhú dcérku a aj za manželku môžem povedať, že sme šťastní, že budeme naďalej v meste, ktoré máme radi.“



Hrnka sa s vedením HK Nitra dohodol krátko pred play off, v ktorej na obhajcov titulu "Corgoňov" čaká HK Poprad. "Som rád aj za to, že sme sa stihli na dohodnúť ešte pred play off. Teraz sa môžem naplno tešiť na to, čo nás čaká a nemusím riešiť túto dôležitú otázku,“ poznamenal Hrnka, ktorý počas kariéry získal štyri extraligové tituly. Dvakrát zvíťazil ako hráč HC Košice (2014, 2015), v roku 2018 triumfoval vo farbách Banskej Bystrice a v ročníku 2023/2024 prispel k majstrovskému titulu v drese Nitry.