Hromada je vďačný za pozvánku: Tvrdá práca sa vyplatila

Senec 22. marca (TASR) - Pred vyše dvoma rokmi utrpel slovenský futbalista Jakub Hromada nepríjemné zranenie členka, ktoré na dlhší čas pribrzdilo jeho kariéru. Po všetkých peripetiách sa dokázal vrátiť na trávniky silnejší a momentálne mu futbal ukazuje svoju krajšiu tvár. Postup Slavie Praha do štvrťfinále Európskej ligy UEFA i premiérová pozvánka do národného tímu sú vrcholy krásneho obdobia, ktoré 24-ročný stredopoliar v týchto dňoch a týždňoch prežíva.



Kvalitné výkony Hromadu neunikli ani pozornosti reprezentačného trénera Štefana Tarkoviča, ktorý ho zaradil do nominácie na marcový trojzápas kvalifikácie MS 2022 s Cyprom, Maltou a Ruskom. "Pre mňa je to úžasný pocit, že tu môžem byť po všetkých tých problémoch a neľahkých časoch, ktorými som si prešiel. Som strašne vďačný a rád, že som dostal pozvánku do reprezentácie," sršala z Hromadu dobrá nálada na pondelkovom mediálnom termíne v Senci.



Pre menšie zranenie nefiguroval v nedeľnom ligovom dueli proti Opave na súpiske Slavie, voľno dostal aj v pondelok po pripojení sa k "nároďáku". "V Prahe som absolvoval vyšetrenie magnetickou rezonanciou, lepší sa to každým dňom. Dnes ešte budem mať voľnejší program, od utorka by som sa chcel pripojiť k spoluhráčom. Pred dvoma rokmi by mi po operácii členka ani vo sne nenapadlo, že tu dnes budem stáť. Tvrdá práca sa však vyplatila. Operácia sa vydarila, členok drží a mohol som sa vrátiť na trávniky. Za to som vďačný Libercu, ktorý mi podal pomocnú ruku a na jeseň som v jeho drese odohral aj zápasy v Európskej lige. A teraz som v Slavii, kde som sa tiež chytil šance," dodal Hromada, ktorý v tejto sezóne odohral 16 zápasov v českej najvyššej súťaži - deväť za Liberec a sedem za Slaviu.



Bývalý mládežnícky reprezentant si veľmi váži šancu nasať atmosféru v národnom A-tíme a nie je vylúčené, že si v ňom odkrúti aj ostrý debut. "Ťažko povedať, tieto rozhodnutia robia tréneri. Ja som tu na to, aby som bol pripravený. Určite by som bol za každú minútu vďačný a rád. Cítim sa v tomto kolektíve veľmi dobre, je pre mňa cťou byť v kabíne s hráčmi, ktorí toho vo svojich kariérach dosiahli veľmi veľa."



Recept na úspešné výsledky pražskej Slavie na domácej i medzinárodnej scéne tkvie podľa Hromadu vo fyzickej pripravenosti hráčov, dôležitá je aj chémia medzi hráčmi. "Vždy sme fyzicky veľmi dobre pripravení na súperov. Navyše sme v kabíne skvelá partia a držíme všetci spolu. Každý z nás 'maká' pre tím. To je najväčšia zbraň, plus tréner Trpišovský, ktorý je veľký odborník a futbalom žije 24 hodín denne. Postupom cez Glasgow Rangers sme dosiahli veľký úspech pre celý český futbal. Trošku tie incidenty zo záveru zápasu a tvrdá hra Rangers skalili našu radosť z postupu, ale to nič nemení na tom, že sa nám podaril obrovský úspech. Vo štvrťfinále nás čaká úžasný dvojzápas a veľmi silný súper. Arsenal je môj obľúbený klub, o to viac sa teším," dodal Hromada.