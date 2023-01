Hromcová bojovala s únavou: Chcela som dať lepšiu jazdu

Špindlerov Mlyn 29. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Hromcová po prvý raz dokončila úvodné kolo Svetového pohára. V marci 2021 nedokončila v Jasnej slalom ani obrovský slalom, v českom Špindlerovom Mlyne pri svojej tretej účasti skončila na 46. pozícii so stratou 6,36 s na líderku Mikaelu Shiffrinovú. Po pretekoch však nebola so svojim výkonom úplne spokojná.



"Očakávala som, že dám aspoň takú jazdu, aké dávam v tréningu. Neviem, či to bolo únavou, keďže sme len v stredu prišli z Ameriky a bojujem s tým, alebo nervozitou. Snáď to na MS bude lepšie," povedala slovenská lyžiarka.



Vo francúzskych strediskách Courchevel a Meribel sa na svetovom šampionáte predstaví v slalome, obrovskom slalome a tímovej súťaži. "Minulý týždeň mi prišla nominácia, o dva týždne sa tam presunieme," dodala.



Na trať v areáli Svätého Petra sa Hromcová vydala so štartovým číslom 51, mohutne ju hnali dopredu slovenskí fanúšikovia: "Trať je super. Mala som vyššie číslo, ale vôbec to nebolo poznať. V strede trate som počula slovenský kotol, ako kričí. Nie som na to zvyknutá, takže ma to aj vyrušovalo, ale celkovo to bolo super. Som rada, že som si to mohla skúsiť."



Na nedávnej zimnej univerziáde obsadila 15. miesto v super-G, v alpskej kombinácii bola desiata. V tímovej súťaži sa umiestnila na 4. mieste spolu so Soňou Moravčíkovou, Filipom Botkom a Samuelom Revúckym. Nedokončila však ani slalom a ani obrovský slalom. "Mrzí ma výpadok v slalome, mala som to dobre rozbehnuté, ale vypadla som pre špicar. V kombinácii som bola do top 10, to ma potešilo a v tímovke nám tesne ušiel bronz. Univerziáda je veľká akcia, ale SP je ešte o level vyššie. Vždy ma prekvapí, aká veľká akcia to je."



Po pretekoch v Špindlerovom Mlyne a MS by sa chcela Hromcová predstaviť ešte v niektorých z marcových pretekoch Európskeho pohára.