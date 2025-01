Hronek sa po zranení pripojil k Vancouveru, Brännström mieri na farmu

Vancouver 13. januára (TASR) - Český hokejista Filip Hronek sa pripojil k Vancouveru pred zápasom v noci na stredu (2.00 SEČ) na ľade Winnipegu. Dvadsaťsedemročný obranca nehral od 27. novembra, keď absolvoval úspešnu operáciu v dolnej časti tela. Pre návrat Hroneka späť do zostavy, Canucks umiestnili Erika Brännströma na waiver listinu. Po švédskom bekovi nesiahlo v lehote 24 hodín žiadne mužstvo a tak mieri na farmu.



Český reprezentant sa zotavuje zo zranenia oveľa rýchlejšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Pôvodný časový plán naznačoval, že Hronek zostane mimo hry minimálne do konca januára. Okrem chirurgického zákroku v dolnej časti mal aj zranenie v hornej časti tela. Obranca minulý týžden absolvoval v tíme Abbotsford Canucks v AHL kondičnú prípravu. V tejto sezóne odohral 21 zápasov, zaznamenal 9 bodov (1+8). Napriek tomu, že vynechal väčšinu duelov je tretím najproduktívnejším bekom mužstva. Pred začiatkom tohto ročníka podpísal s Canucks novú osemročnú zmluvu v hodnote 58 miliónov amerických dolárov



Dvadsaťpäťročný Brännström nastúpil za prvý tím v 28 stretnutiach a dosiahol tri góly a päť asistencií. Švéd prišiel do Vancouveru pred začiatkom tohto ročníka z Colorada výmenou za Tuckera Poolmana a draftový výber. Informoval o tom kanadský portál Sportsnet.