Hrošovský by sa do tretice rád dočkal titulu: Treba udržať formu

Brusel 3. marca (TASR) - Slovenský futbalista Patrik Hrošovský verí, že sa s KRC Genk v tomto ročníku konečne dočká vytúženého majstrovského titulu. V sezónach 2020/21 a 2022/23 skončil jeho tím na druhom mieste najvyššej belgickej súťaže a trofej mu aj za smoliarskych okolností unikla medzi prstami. V tej aktuálnej hovorí v prospech Genku deväťbodový náskok pred Club Bruggy, no kľúčová fáza ligy ešte len príde.



V piatkovom súboji 28. kola Jupiler League remizoval Genk na pôde Charleroi 1:1, pričom vyrovnávajúci gól inkasoval v závere stretnutia z pokutového kopu. "Odohrali sme zápas, v ktorom sme mohli za stavu 1:0 pridať ďalší gól a rozhodnúť. Žiaľ, nepodarilo sa nám to a na konci sme inkasovali z penalty, čo bola veľká škoda. Našťastie nevyhrali ani Bruggy a udržali sme si tak náskok z predošlého kola," uviedol v rozhovore pre TASR Hrošovský. Bývalý hráč Plzne sa v Belgicku udomácnil, minulý týždeň sa s vedením Genku dohodol na predĺžení zmluvy do júna 2026. "Áno, s rodinou sme tu spokojní. Aj to rozhodlo, že som sa ešte rozhodol o rok predĺžiť kontrakt," vysvetlil Hrošovský.



Čoskoro 33-ročný stredopoliar zažíva z tímového aj individuálneho pohľadu vydarenú sezónu. V najvyššej belgickej súťaži strelil už šesť gólov a pridal dve asistencie. "Sezónu hodnotím jednoznačne pozitívne, ale najdôležitejšia časť príde až v play off. Body sa budú deliť na polovicu a prvá šestica tímov odohrá proti sebe zápasy systémom doma - vonku. Pevne však verím, že bude platiť ´do tretice všetko dobré´. Dvakrát sme totiž boli veľmi blízko titulu. Veľmi by som chcel s klubom vyhrať trofej. Musíme si v prvom rade udržať formu hlavne v play off, kde nás čakajú ťažké zápasy proti najväčším konkurentom," dodal pre TASR Hrošovský, ktorý prišiel do Genku v roku 2019 práve po zisku zatiaľ posledného majstrovského titulu.



Marcovy asociacny termin klope na dvere a s nim aj reprezentacny zraz. Slovenský tím čaká v play off o postup do B-divízie Ligy národov súper zo Slovinska a podľa Hrošovského nepôjde o ľahký dvojzápas. "Slovinsko je veľmi nepríjemný súper. Budú to ťažké zápasy, v ktorých budú rozhodovať detaily. Ja som však pozitívne naladený. Kľúčoví hráči pravidelne nastupujú vo svojich kluboch, takže verím, že budeme dobre pripravení."