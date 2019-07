Hrošovský je na odchode z Plzne, v Genku absolvuje zdravotné testy

Slovenský futbalista by však mal Plzeň opustiť až po predkolách Ligy majstrov.

Plzeň 8. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Patrik Hrošovský prestúpil z Viktorie Plzeň do Racingu Genk. S novým zamestnávateľom podpísal zmluvu do júna 2024. Oba kluby sa dohodli na detailoch transferu, podľa portálu isport.cz zaplatí belgický majster sumu 5 miliónov eur. Hrošovský ešte Plzni pomôže v predkolách Ligy majstrov a do Genku odíde v auguste.



"Som rád, že sa podarilo všetko dohodnúť k spokojnosti všetkých strán. Cítim, že nastal ideálny čas vyskúšať si svoj prvý zahraničný angažmán, pretože Česko som úplne ako zahraničie nebral. Cítil som sa vo Viktorii vždy skvele a som jej veľmi vďačný. A som aj rád, že môžem teraz klubu ešte pomôcť zabojovať o Európu, ktorú si určite zaslúži."



"Zahral som si tu Ligu majstrov, zažil majstrovské oslavy a ďalšie množstvo nádherných zážitkov, na ktoré nikdy nezabudnem. Zároveň sa chcem poďakovať fanúšikom Viktorie, ktorí ma vždy podporovali a verím, že moje rozhodnutie teraz pochopia," povedal pre oficiálny web Plzne Hrošovský, ktorý do Belgicka odletel v sobotu a dnes v Genku úspešne absolvoval lekársku prehliadku.



Dvadsaťsedemročný stredopoliar pôsobil v Plzni už od roku 2009, do A-mužstva sa dostal o dva roky neskôr. V drese slovenskej reprezentácie odohral 23 stretnutí. V tíme belgického šampióna má nahradiť ukrajinského reprezentanta Ruslana Malinovského.



"Patrikovi sme odchod sľúbili už trikrát a vždy sme ho nakoniec zlomili, aby u nás zostal. A on to zobral a hral výborne. Ukázal skvelý charakter. Na galavečeri Ligovej asociáce vedľa mňa posadil svoju manželku a boli na mňa dvaja. Vycítil som, že majú o zmenu veľký záujem," citovali české médiá generálneho riaditeľa Viktorie Adolfa Šádeka.



"Môžem potvrdiť dohodu klubov, podľa nej Patrik prestúpi až v priebehu augusta. Bude nám teda k dispozícii pre dvojzápas s Olympiakosom Pireus a ďalšie zápasy predkôl európskych pohárov. Jediné predkolo, do ktorého by hráč nezasiahol, je prípadné play off Ligy majstrov. Vzhľadom k tomu, že Genk čaká štart v základnej skupine tejto súťaže, bol by jeho štart vylúčený.“