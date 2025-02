Hrošovský predĺžil zmluvu s Genkom: Je to môj druhý domov

Genk 26. februára (TASR) - Slovenský futbalista Patrik Hrošovský predĺžil zmluvu v belgickom klube KRC Genk. Tridsaťdvaročný stredopoliar, ktorý bol spájaný s návratom do Viktorie Plzeň, podpísal nový kontrakt do roku 2026. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.



Hrošovský, ktorý do Genku prestúpil v roku 2019 z Plzne, odohral v drese belgického tímu viac ako 220 zápasov, v ktorých zaznamenal 18 gólov a 17 asistencií. Tridsaťdvaročný hráč vyjadril spokojnosť s predĺžením kontraktu. "KRC Genk sa stal mojím druhým domovom. Moja rodina sa tu cíti výborne, narodili sa tu moje deti. Genk má v mojom srdci výnimočné miesto," uviedol Hrošovský.



Stredopoliar, ktorý bol súčasťou národného tímu na všetkých troch majstrovstvách Európy so slovenskou účasťou, patrí medzi lídrov tímu a má silné puto s fanúšikmi. "Snažím sa byť príkladom pre mladých hráčov a každý deň odovzdať maximum. Je skvelé počuť, keď fanúšikovia skandujú moje meno. Verím, že spolu môžeme na konci sezóny dosiahnuť niečo veľké," dodal.



Technický riaditeľ klubu Dimitri de Conde ocenil Hrošovského skúsenosti a prínos pre mužstvo. "Sme radi, že Patrik predĺžil kontrakt. Je dôležitým článkom tímu a mladí hráči sa od neho môžu veľa naučiť," povedal.