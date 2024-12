Hrošovský rozhodol o postupe Genku do štvrťfinále Belgického pohára

Brusel 5. decembra (TASR) - Slovenský futbalista Patrik Hrošovský rozhodol v stredu o postupe KRC Genk do štvrťfinále Belgického pohára. V osemfinálovom stretnutí so Standardom Liege strelil v 115. minúte víťazný gól domácich, ktorí triumfovali 2:1 po predĺžení.



Tridsaťdvaročný reprezentačný stredopoliar začal zápas na lavičke náhradníkov a do hry sa dostal až v 69. minúte za stavu 0:1. O tri minúty neskôr jeho spoluhráč Toluwalase Emmanuel Arokodare vyrovnal a poslal duel do predĺženia, v ktorom rozhodol Hrošovský. Osemfinále sa hralo na jeden zápas. Pre Hrošovského to bol piaty presný zásah v tomto ročníku, predchádzajúce štyri dal v domácej lige.