Hrošovský sa rozlúčil s hráčmi Genku a mal by sa vrátiť do Plzne
Autor TASR
Plzeň 8. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Patrik Hrošovský sa vo štvrtok rozlúčil so spoluhráčmi z Genku a mal by sa vrátiť späť do Viktorie Plzeň.
Tridsaťtriročný stredopoliar si naposledy zatrénoval v drese belgického tímu na sústredení v Marbelle, odkiaľ podľa idnes.cz zamieri do ďalšieho španielskeho letoviska Benidormu, kde je na sústredení práve Plzeň.
„Je to pre mňa dosť emotívne, mám zmiešané pocity, pretože som tu strávil veľkú časť kariéry i života. Potrebujem čas, aby som to vstrebal. Genk bude vždy súčasťou môjho života a je pre mňa dôležité, že mi tu zostanú dobré vzťahy,“ uviedol pre belgickú televíziu DAZN.
Hrošovský prestúpil do Genku v auguste 2019 za približne 5,2 milióna eur z Plzne, s ktorou získal tri české tituly, zahral si v Lige majstrov a nosil kapitánsku pásku. Do Viktorie prišiel ako tínedžer z akadémie Trenčína a za prvý tím nastupoval od jari 2014.
V Genku počas šesť a polročného angažmán odohral dokopy 261 zápasov, strelil 21 gólov a na rovnaký počet ich prihral. Jedinú trofej s ním vybojoval v roku 2021, keď zdvihol nad hlavu Belgický pohár. V klubové histórii je štvrtý v počte odohraných zápasov.
„Je to veľký úspech, hlavne tu, pretože Genk dáva veľa šancí mladým hráčom, aby sa zlepšovali, ale ja som o trochu starší ako zvyšok tímu, takže o to pyšnejší som,“ dodal Hrošovský.
