Hrošovský sa vrátil do Plzne s jasným cieľom: Pomôcť zdvihnúť trofej
Autor TASR
Plzeň 17. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Patrik Hrošovský sa po takmer siedmich rokoch v belgickom Genku vrátil do českej Viktorie Plzeň s jasným cieľom. Tridsaťtriročný stredopoliar chce ako jeden z najskúsenejších hráčov a lídrov tímu pomôcť klubu k zisku trofeje.
Hrošovský zanechal pri svojom prvom angažmáne v Plzni výraznú stopu, s tímom získal trikrát majstrovský titul a dva superpoháre. „Chcem tu niečo dokázať. O záujme Viktorky som vedel už od leta, ale Genk veľmi nechcel, aby som odchádzal. Ja som už mal však skôr v hlave návrat. Vidím, že Plzeň má najvyššie ambície, to ma lákalo asi najviac. Boli dva varianty, buď by k tomu prišlo v lete alebo teraz. Pri relatívne novom trénerovi mi prišlo, že najlepšie bude začať v Plzni už teraz,“ prezradil Hrošovský pozadie svojho návratu pre isport.cz.
V Plzni naštartoval svoju úspešnú kariéru a teraz sa na staronovú klubovú adresu vracia už ako jeden z najskúsenejších členov hráčskeho kolektívu. „Prijímam túto rolu s rešpektom, cítim sa na ňu. Podobne som to mal posledných pár rokov v Genku, tam to bolo veľa o mladých hráčov z akadémie, ktorým som sa snažil pomôcť. Mení sa to aj tu, takže to bude podobné. V Plzni som zažil aj opačnú stranu, keď som bol mladý a okolo mňa bolo mnoho skúsených hráčov. Teraz sa budem snažiť pomôcť z druhej strany,“ uviedol reprezentant Slovenska.
Plzeň vstúpi do jarnej časti Chance ligy zo štvrtého miesta a s 13-bodovou stratou na vedúcu Slaviu Praha. „Ideálny scenár je, aby som klubu pomohol zdvihnúť nejakú trofej. To je taký môj vnútorný cieľ, najväčšia ambícia. Predsa len, som vo veku, keď sa kariéra kráti, ale hlad a chuť po úspechu zostáva naďalej veľká. Preto som sa rozhodol vrátiť do Plzne, aj keď som mohol skúsiť trebárs niečo exotické, ale som typ, čo má rád hru a boj o niečo. Môžem byť pre tím dôležitý,“ povedal 33-ročný stredopoliar.
Hrošovský zanechal v Genku výraznú stopu, ako tomu bolo aj pri prvom pôsobení v Plzni: „Mal som dobré vzťahy s ľuďmi v klube a fanúšikovia ma mali tiež radi. Človek nikdy nevie, v budúcnosti sa tam trebárs ešte nejakým spôsobom môžem objaviť.“ Hrošovský zároveň naznačil aj najbližšie ciele v národných farbách. „V marci máme pred sebou baráž. Naša generácia je spolu dlhé roky a môže dosiahnuť životný úspech. Je pred nami veľký cieľ, bol by to splnený sen všetkých chalanov. To je najbližší plán, potom sa uvidí, či nebude čas nechať miesto mladším hráčov, aby sa ešte naučili od tých najlepších, čo tam sú,“ dodal Hrošovský.
Pri svojom návrate do Viktorie nevylúčil, že by po konci hráčskej kariéry zotrval v klube aj v inej funkcii: „Je to jedna z možností, pravdepodobne zostanem pri futbale, aj keď je ťažké niečo plánovať. Vyzerá to tak, že asi budem chcieť zostať čo najbližšie k ihrisku.“
