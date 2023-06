Hrunčáková a Mihalíková idú do semifinále štvorhry v Hertogenboschi

ženy - štvorhra - štvrťfinále:



Viktória HRUNČÁKOVÁ, Tereza MIHALÍKOVÁ (SR) - Eva Vedderová, Lexie Stevensová (Hol.) 5:7, 6:2, 10:7

Hertogenbosch 15. júna (TASR) - Slovenské tenistky Viktória Hrunčáková a Tereza Mihalíková postúpili do semifinále štvorhry na turnaji WTA v holandskom Hertogenboschi. Vo štvrťfinále zdolali domácu dvojicu Eva Vedderová, Lexie Stevensová 5:7, 6:2 a 10:7. V boji o finále narazia na gruzínsko-bieloruské duo Oksana Kalašnikovová, Alexandra Sasnovičová.Hrunčáková si na trávnatom podujatí v Hertogenboschi úspešne počína aj vo dvojhre, v ktorej sa prebojovala už do štvrťfinále. Vo štvrtkovom osemfinálovom dueli vyradila šiestu nasadenú Kanaďanku a víťazku US Open z roku 2019 Biancu Andreescuovú 7:6 (6), 6:3. Jej ďalšou súperkou bude Američanka Ashlyn Kruegerová.