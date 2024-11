Hrunčáková by pred začiatkom turnaja brala finále všetkými desiatimi

Malaga 21. novembra (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková na turnajoch i v Pohári Billie-Jean Kingovej nerada prehráva a po finálovom zápase s Talianskom (0:2) s ňou v Malage lomcovali emócie. Celkové vystúpenie medzi elitnou dvanástkou však hodnotila veľmi pozitívne.



V úvodnej dvojhre duelu s Taliankami proti Lucii Bronzettiovej nedokázala dobre rozohrané gemy dotiahnuť do úspešného konca. "Talianky hrali neskutočne a zaslúžili si vyhrať. Je mi ľúto, že som nevedela premeniť šance a nejakým štýlom zvrátiť ten zápas alebo dostať ho aspoň do tretieho setu. Taký je tenis, teraz ma to veľmi mrzí, ale už s tým nič neurobím," zdôraznila Hrunčáková.



Pred začiatkom turnaja Slovenky nepatrili medzi favoritky, no v Malage potvrdili, že majú skvelého timového ducha. "Keby nám pred úvodným zápasom niekto povedal, že postúpime do finále, brali by sme to všetkými desiatimi. Triumf nad USA nám dodal veľké sebavedomie a vyradili sne aj ďalšie silné tímy, Austráliu i Veľkú Britániu."



Rebecca Šramková si dokázala skvelú formu z ázijskej šnúry turnajov WTA preniesť aj do Andalúzie a vyhrala tri zo štyroch dvojhier. Získala skalp svetovej jedenástky Američanky Danielly Collinsovej, krátky proces spravila s Austrálčankou Ajlou Tomljanovičovou a po trojsetovom boji zlomila aj odpor Britky Katie Boulterovej.



Nad jej sily bola iba Talianka Jasmine Paoliniová, ktorá jej dovolila uhrať tri gemy. "Záverečný zápas mi nevyšiel podľa predstáv a po jeho skončení som si aj poplakala. Paoliniová ukázala, prečo v tomto roku postúpila do finále na grandslamových turnajoch Roland Garros a vo Wimbledone. Počas celej sezóny podávala konzistentné výkony, nemala výkyvy."



Kapitána slovenského tímu Mateja Liptáka vlani škrelo, že po tesnej domácej prehre s Talianskom v bratislavskom NTC Slovenkám ušiel postup na finálový turnaj v Seville. V tomto roku si to dokonale vynahradili. "Spôsobili sme ošiaľ. Baby odohrali v Malage skvelé zápasy a ukázali celému svetu, čo znamená pre ne hrať za Slovensko v tejto prestížnej tímovej súťaži."