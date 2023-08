Hrunčáková postúpila do 2. kola kvalifikácie na US Open

ženy - kvalifikácia - 1. kolo:



Viktória HRUNĆÁKOVA (SR-9) - Maria Carleová (Arg.) 6:3, 6:4,

Elsa Jacquemotová (Fr.) - Jana ČEPELOVÁ (SR) 6:2, 6:2

New York 23. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková postúpila do 2. kola kvalifikácia na grandslamový turnaj US Open. V úvodnom kole zdolala v pozícii nasadenej deviatky Argentínčanku Mariu Carleovú 6:3, 6:4. Nedarilo sa Jane Čepelovej, ktorá prehrala s Francúzkou Elsou Jacquemotovou hladko 2:6, 2:6.