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Hrunčáková postúpila do 2. kola kvalifikácie na US Open

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Na snímke slovenská tenistka Viktória Hrunčáková. Foto: TASR - Martin Baumann

Jej ďalšou súperkou v trojkolovej kvalifikácii bude Susan Bandecchiová zo Švajčiarska.

Autor TASR
New York 25. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková postúpila do 2. kola kvalifikácie na grandslamový turnaj US Open. V prvom si v utorok poradila s Argentínčankou Juliou Rierovou v dvoch setoch 6:3 a 6:4.

V prvom sete získala Hrunčáková rýchlo náskok 4:1 a z rúk ho už nepustila, v druhom dokázala otočiť skóre z nepriaznivého stavu 0:3. Jej ďalšou súperkou v trojkolovej kvalifikácii bude Susan Bandecchiová zo Švajčiarska.

V pondelok neuspela v úvodnom zápase kvalifikácie jej krajanka Rebecca Šramková. Istú účasť v hlavnom pavúku má zo Slovákov Alex Molčan vo dvojhre a Tereza Mihalíková vo štvorhre.
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