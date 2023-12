Hrunčáková postúpila do finále kvalifikácie v Aucklande

Auckland 30. decembra (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková postúpila do finále kvalifikácie na turnaji WTA v novozélandskom Aucklande. V 1. kole si ako nasadená štvorka poradila s Američankou Bethanie Mattekovou-Sandsovou hladko 6:1, 6:3. V boji o postup do hlavnej súťaže dvojhry sa stretne v sobotu so Švajčiarkou Lulu Sunovou.