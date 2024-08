Hrunčáková prehrala v 1. kole kvalifikácie s Gadeckou

kvalifikácia US Open ženy - 1. kolo:



Olivia Gadecká (Austr.) - Viktória HRUNČÁKOVÁ (SR) 6:4, 4:6, 7:6 (11:9)



New York 20. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková neuspela v 1. kole kvalifikácie dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. S Austrálčankou Oliviou Gadeckou prehrala po trojsetovom boji 4:6, 6:4, 6:7 (9:11). V rozhodujúcom supertajbrejku odvrátila za stavu 6:9 tri mečbaly, no v koncovke napokon slávila úspech Gadecká.