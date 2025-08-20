Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hrunčáková prehrala v 1. kole kvalifikácie na US Open

Na snímke slovenská tenistka Viktória Hrunčáková. Foto: TASR - Martin Baumann

V pozícii nenasadenej hráčky podľahla v úvodnom kole kvalifikácie najvyššie nasadenej Britke Francesce Jonesovej 3:6, 4:6.

Autor TASR
New York 20. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa neprebojuje do hlavnej súťaže grandslamového turnaja US Open. V pozícii nenasadenej hráčky podľahla v úvodnom kole kvalifikácie najvyššie nasadenej Britke Francesce Jonesovej 3:6, 4:6. Istú účasť v hlavnej súťaži majú vo dvojhre žien Rebecca Šramková, v debli sa predstaví Tereza Mihalíková.

Slovenský tenis nebude mať v hlavnej súťaži žiadneho mužského zástupcu. Lukáš Klein ako jediný kandidát na postup z kvalifikácie skončil hneď v jej prvom kole, keď ako nasadená štrnástka prehral s Federicom Agustinom Gomezom z Argentíny v dvoch setoch 2:6 a 4:6.



kvalifikácia US Open

ženy - 1. kolo:

Francesca Jonesová (V.Brit.-1) - Viktória HRUNČÁKOVÁ (SR) 6:3, 6:4
