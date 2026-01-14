Hrunčáková prehrala v 2. kole kvalifikácie na Australian Open

Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Jediným slovenským želiezkom v ženskom singli v Melbourne tak bude Rebecca Šramková, ktorá sa vďaka postaveniu vo svetovom rebríčku WTA dostala priamo do hlavnej súťaže.

Melbourne 14. januára (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková neuspela v 2. kole kvalifikácie na úvodný grandslamový turnaj roka Australian Open. Nasadenej osemnástke Bulharke Viktoriji Tomovovej podľahla 4:6, 4:6. V prvom sete nevyužila vedenie 4:2. Jediným slovenským želiezkom v ženskom singli v Melbourne tak bude Rebecca Šramková, ktorá sa vďaka postaveniu vo svetovom rebríčku WTA dostala priamo do hlavnej súťaže.

ženy - kvalifikácia - 2. kolo:

Viktorija Tomovová (Bul.-18) - Viktória HRUNČÁKOVÁ (SR) 6:4, 6:4
