Hrunčáková s Danilinovou triumfovali v Aucklande vo finále štvorhry

štvorhra - finále:



Viktória HRUNČÁKOVÁ, Anna Danilinová (SR/Kaz.-2) - Marie Bouzková (ČR), Bethanie Matteková-Sandsová (USA) 6:3, 6:7 (5), 10:8



Auckland 7. januára (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková spoločne s Kazaškou Annou Danilinovou triumfovali na turnaji WTA v novozélandskom Aucklande. V nedeľnom finále zdolali ako nasadené dvojky nenasadenú česko-americkú dvojicu Marie Bouzková, Bethanie Matteková-Sandsová 6:3, 6:7 (5), 10:8. Hrunčáková získala piaty kariérny titul vo štvorhre.Slovenka a jej kazašská partnerka vstúpili do zápasu dobre, keď prelomili už prvé dve podania súperiek a prvý set mali pod kontrolou. V druhom však museli získať podanie súperiek v 12. geme na 6:6, aby si vybojovali aspoň tajbrjek. V ňom už ťahali za kratší koniec a rozhodnúť musel supertajbrejk. V ňom Slovenka s Kazaškou prehrávali 6:8, no duel ukončili štyrmi úspešnými výmenami. "Chcela by som sa poďakovať môjmu manželovi a zároveň trénerovi Tomášovi za podporu. Veľká vďaka patrí aj fanúšikom v Aucklande, ktorí nás neustále povzbudzovali a vytvorili skvelú atmosféru. S Annou sa mi hralo super, dúfam že sa nám bude takto spolu dariť aj na grandslamovom Australian Open v Melbourne," povedala Hrunčáková po stretnutí.Hrunčáková získala vo štvorhre titul v Linzi minulý rok s Gruzínkou Natelou Dzalamidzeovou. V Lyone triumfovala s Holanďankou Arantxou Rusovou v roku 2021. Dve prvenstvá má z roku 2019, v Bukurešti sa tešila spoločne s Češkou Kristýnou Plíškovou a v Prahe s Ruskou Annou Kalinskou.