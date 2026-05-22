Hrunčáková sa nepredstaví v hlavnej súťaži dvojhry na Roland Garros
Autor TASR
Paríž 22. mája (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková si nezahrá v hlavnej súťaži grandslamového turnaja Roland Garros. V dueli o postup podľahla na parížskej antuke Švajčiarke Susan Bandecchiovej v dvoch setoch hladko 1:6, 2:6. Súboj o miestenku do hlavnej fázy druhého grandslamu sezóny čakal v piatok aj Rebeccu Šramkovú, ktorá sa stretla s Mariou Lourdes Carleovou z Argentíny.
ženy - kvalifikácia - finále:
Susan Bandecchiová (Švaj.) - Viktória HRUNČÁKOVÁ (SR) 6:1, 6:2
