Piatok 22. máj 2026
Hrunčáková sa nepredstaví v hlavnej súťaži dvojhry na Roland Garros

Na snímke slovenská tenistka Viktória Hrunčáková. Foto: TASR - Michal Svítok

Autor TASR
Paríž 22. mája (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková si nezahrá v hlavnej súťaži grandslamového turnaja Roland Garros. V dueli o postup podľahla na parížskej antuke Švajčiarke Susan Bandecchiovej v dvoch setoch hladko 1:6, 2:6. Súboj o miestenku do hlavnej fázy druhého grandslamu sezóny čakal v piatok aj Rebeccu Šramkovú, ktorá sa stretla s Mariou Lourdes Carleovou z Argentíny.

ženy - kvalifikácia - finále:

Susan Bandecchiová (Švaj.) - Viktória HRUNČÁKOVÁ (SR) 6:1, 6:2
