Hrunčáková sa prebojovala do finále kvalifikácie na Roland Garros
V úvode tretieho setu nevyužila proti šampiónke US Open z roku 2019 vedenie 2:0, no v koncovke napokon slávila úspech.
Autor TASR,aktualizované
Paríž 20. mája (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa prebojovala do finále kvalifikácie na grandslamový turnaj Roland Garros. V stredajšom zápase 2. kola vyradila na parížskej antuke 25. nasadenú Kanaďanku Biancu Andreescuovú 6:7 (2), 6:4, 6:4.
V úvode tretieho setu nevyužila proti šampiónke US Open z roku 2019 vedenie 2:0, no v koncovke napokon slávila úspech. V dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi Hrunčáková vo štvrtok proti Švajčiarke Susan Bandecchiovej, ktorá zdolala trinástu nasadenú Češku Dominiku Šálkovú 6:3, 4:6, 7:5.
ženy - kvalifikácia - 2. kolo:
Viktória HRUNČÁKOVÁ (SR) - Bianca Andreescuová (Kan.-25) 6:7 (2), 6:4, 6:4
