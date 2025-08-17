Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 17. august 2025
Hrunčáková v kvalifikácii US Open proti Jonesovej, Kleina čaká Gomez

Na arhívnej snímke slovenská tenistka Viktória Hrunčáková. Foto: TASR - Michal Svítok

Kvalifikačné boje sa vo Flushing Meadows začínajú v pondelok 18. augusta.

Autor TASR
New York 17. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková zabojuje o postup do hlavnej fázy záverečného grandslamu sezóny US Open v New Yorku proti Britke Francesce Jonesovej. Dvadsaťsedemročnú Slovenku čaká súboj s najvyššie nasadenou hráčkou kvalifikácie. V mužskom pavúku sa stretne jediný slovenský zástupca Lukáš Klein v pozícii nasadenej štrnástky s Federicom Agustinom Gomezom z Argentíny.

Kvalifikačné boje sa vo Flushing Meadows začínajú v pondelok 18. augusta. Istú účasť v hlavnom pavúku má v dvojhre Rebecca Šramková, v debli sa predstaví Tereza Mihalíková. Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský tenisový zväz.
