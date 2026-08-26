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Hrunčáková vypadla v 2. kole kvalifikácie, podľahla Bandecchiovej
Hrunčáková, ktorá v úvodnom kole kvalifikácie zdolala Argentínčanku Juliu Rierovú, nedokázala v stredajšom zápase ani raz zlomiť podanie súperky.
Autor TASR
New York 25. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa nepredstaví v hlavnej súťaži dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V 2. kole trojkolovej kvalifikácie prehrala so Susan Bandecchiovou zo Švajčiarska v dvoch setoch 3:6, 2:6.
Hrunčáková, ktorá v úvodnom kole kvalifikácie zdolala Argentínčanku Juliu Rierovú, nedokázala v stredajšom zápase ani raz zlomiť podanie súperky. Bandecchiová v prvom sete brejkla Slovenku vo štvrtom geme a náskok 3:1 už z rúk nepustila. V druhom sete odolávala Hrunčáková len do stavu 2:3, potom Švajčiarka získala tri gemy za sebou a po využití hneď prvého mečbalu sa mohla tešiť z postupu do finále kvalifikácie.
V pondelok neuspela v úvodnom zápase kvalifikácie ani Hrunčákovej krajanka Rebecca Šramková. Istú účasť v hlavnom pavúku má zo Slovákov Alex Molčan vo dvojhre a Tereza Mihalíková vo štvorhre.
Hrunčáková, ktorá v úvodnom kole kvalifikácie zdolala Argentínčanku Juliu Rierovú, nedokázala v stredajšom zápase ani raz zlomiť podanie súperky. Bandecchiová v prvom sete brejkla Slovenku vo štvrtom geme a náskok 3:1 už z rúk nepustila. V druhom sete odolávala Hrunčáková len do stavu 2:3, potom Švajčiarka získala tri gemy za sebou a po využití hneď prvého mečbalu sa mohla tešiť z postupu do finále kvalifikácie.
V pondelok neuspela v úvodnom zápase kvalifikácie ani Hrunčákovej krajanka Rebecca Šramková. Istú účasť v hlavnom pavúku má zo Slovákov Alex Molčan vo dvojhre a Tereza Mihalíková vo štvorhre.