Hrunčáková zdolala Birrellovú: Slovensko vedie nad Austráliou 1:0

Štvrťfinále finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej:



SLOVENSKO - Austrália 1:0 po prvej dvojhre



Viktória Hrunčáková - Kimberly Birrellová 7:5, 6:7 (4), 6:3

Malaga 17. novembra (TASR) - Slovenské tenistky vedú vo štvrťfinálovom dueli finálového turnaja Pohára Billie-Jean-Kingovej nad nasadenou Austráliou 1:0. O úvodný bod pre slovenské farby sa v Malage postarala Viktória Hrunčáková, ktorá zdolala Kimberly Birrellovú 7:5, 6:7 (4), 6:3. V druhom singli nastúpili proti sebe Rebecca Šramková a Ajla Tomljanovičová.Hrunčáková hrala od začiatku duelu s Birrellovou maximálne koncentrovane, výborne podávala. Za stavu 2:1 nevyužila dva brejkbaly, no vynahradila si to v koncovke setu. V dvanástom geme si po troch ukážkových winneroch vypracovala tri setbaly a hneď úvodný premenila. Hrunčáková zahrala v úvodnom dejstve deväť es a Birrellovú nepustila ani k jedinému brejkbalu.V druhom dejstve za stavu 3:3 Slovenka stratila servis. Hneď vzápätí však kontrovala rebrejkom, keď Birrellová spravila dve dvojchyby za sebou. O osude setu napokon rozhodol tajbrejk, v ktorom mala aj vďaka sérii kvalitných returnov navrch Austrálčanka.V rozhodujúcom dejstve Hrunčáková za stavu 1:2 odvrátila dva brejkbaly, čo ju povzbudilo a v piatom geme po skvelom forhendovom obhodení zobrala Birrellovej podanie. Slovenka už prvý vzájomný zápas s Austrálčankou dotiahla do úspešného konca, keď v deviatom geme využila tretí mečbal. "," uviedla Hrunčáková.