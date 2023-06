Hrunčáková zdolala Kruegerovú a zahrá si v semifinále v Hertogenboschi

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Viktória HRUNČÁKOVÁ (SR) - Ashlyn Kruegerová (USA) 6:4, 6:4,

Veronika Kudermetovová (Rus.-1) - Celine Naefová (Švaj.) 6:3, 6:2

Hertogenbosch 16. júna (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa prebojovala do semifinále dvojhry na turnaji WTA v holandskom Hertogenboschi. V piatkovom štvrťfinále vyradila Američanku Ashlyn Kruegerovú v dvoch setoch 6:4, 6:4. V boji o finále sa stretne s najvyššie nasadenou Veronikou Kudermetovovou z Ruska, ktorá vyradila Švajčiarku Celine Naefovú 6:3, 6:2.V prvom sete si udržali obe hráčky svoje podanie až do deviateho gemu, pričom Hrunčáková zahrala pri svojom tri čisté hry. Po tretej brejkla súperku a následne premenila opäť pri svojom servise druhý setbal. V druhom sete prišiel brejk už v tretej hre a opäť sa oň postarala Hrunčáková, ktorá sa ujala vedenia 2:1 a následne aj 3:1. Kruegerová kontrovala čistou hrou, ale súperku v ďalšom priebehu nedokázala brejknúť a tak sa z postupu do semifinále tešila slovenská tenistka, ktorá premenila hneď prvý mečbal. Duel trval hodinu a 18 minút.Hrunčáková sa spolu s krajankou Terezou Mihalíkovou predstaví v Hertogenboschi aj v semifinále štvorhry, ktoré bolo na programe v piatok po 18.00 h. Slovenky v ňom čakalo gruzínsko-bieloruské duo Oksana Kalašnikovová, Alexandra Sasnovičová.