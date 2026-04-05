Pondelok 6. apríl 2026Meniny má Irena
Hrušovský získal zlato na juniorských ME v Berlíne v súťaži Masters

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann

Osemnásťročný mladík zdolal vo finále Philipa Strandgrena zo Švédska.

Berlín 5. apríla (TASR) - Slovenský reprezentant Matúš Hrušovský získal v nedeľu na juniorských ME v bowlingu v Berlíne zlatú medailu v súťaži Masters, v ktorej štartovali najlepší zo všetkých kategórii. Osemnásťročný mladík zdolal vo finále Philipa Strandgrena zo Švédska, predtým si v semifinále poradil s jeho krajanom Erikom Larssonom.
Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Veľká noc prinesie veľa slnka

ZBIERATE MEDVEDÍ CESNAK? Nepomýľte si ho s jedovatými dvojníkmi

Kaliňák vyzdvihol spoluprácu Slovenska a Česka v oblasti bezpečnosti

Babiš požiadal SR ukončiť stav ropnej núdze