Hry v Tokiu boli podľa Bacha demonštráciou jednoty

Tokio 9. augusta (TASR) – Prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach obhajuje rozhodnutie zorganizovať Hry XXXII. olympiády v Tokiu aj napriek pandémii koronavírusu.



Tokijské hry sa stali prvými v histórii, ktoré sa konali neskôr v porovnaní so stanoveným termínom. Tri edície hier pre svetové vojny zrušili. „Tieto hry boli mocnou demonštráciou. Ukázali silu jednotného športu," vyhlásil Bach podľa AFP na tlačovej konferencii po skončení hier.



Japonský denník Asahi Šimbun však nezdieľa jeho nadšenie. „Tieto hry boli hazardom, ktorý zhoršil bezpečnostnú situáciu," napísal japonský denník, ktorý hry sponzoroval, no napriek tomu vyzýval na ich zrušenie. Tiež pripomenul, že olympiáda stála 15 miliárd dolárov.



Reakcie verejnosti v Japonsku boli rôzne. Proti konaniu hier sa v krajine uskutočnili viaceré demonštrácie, no zároveň sa na súťaže pod otvoreným nebom snažili dostať davy divákov. Skutočným testom nálady verejnosti môžu byť v Japonsku októbrové parlamentné voľby, v ktorých bude rozhodnutie usporiadať hry obhajovať premiér Jošihide Suga.