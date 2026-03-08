< sekcia Šport
Hubač získal tretiu medailu na šampionáte, Kulanga bronzový
V kategórii mužov triumfoval Švajčiar Rémi Bonnet.
Autor TASR
Šahdag 8. marca (TASR) - Slovenský skialpinista Adam Hubač získal na prebiehajúcich majstrovstvách Európy v azerbajdžanskom Šahdagu už tretiu medailu v kategórii do 18 rokov. Po bronze v šprinte a v individuálnych pretekoch si vo vertikále vybojoval striebornú medailu. Na pódiu ho doplnil ďalší Slovák Alex Kulanga, ktorému tesne ušli cenné kovy v predchádzajúcich dvoch disciplínach, no v nedeľných pretekoch získal bronzovú medailu.
V kategórii mužov triumfoval Švajčiar Rémi Bonnet. Medzi ženami zvíťazila Rakúšanka Sarah Dreierová. Slovensko nemalo v kategóriách mužov a žien zastúpenie.
